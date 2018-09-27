Кожемяко начнет работу в Приморье с приема дел у Тарасенко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен — РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко начнет работу в регионе с того, что примет дела у бывшего главы Андрея Тарасенко, сообщил журналистам в Южно-Сахалинске заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

"Подхватить дела, потому что Тарасенко сделал очень многое. В первую очередь, надо подхватывать эти дела. Второе — готовиться к выборам. Такого, что ты пришёл и точно выбрали — такого нет", — сказал Куранов, отвечая на вопрос журналистов о первоочередных планах Кожемяко.

По его словам, избираться губернатором Приморья сложно.

"Это должен быть человек, который сможет справиться… Кожемяко — губернатор четвёртого региона. Он чемпион в этом деле… Приморье болезненно реагирует на "варягов". А вожаков "варягов", как в Магадане, на все регионы не наберется", — отметил Куранов.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.