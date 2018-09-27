Кожемяко начнет работу в Приморье с приема дел у Тарасенко

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен — РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко начнет работу в регионе с того, что примет дела у бывшего главы Андрея Тарасенко, сообщил журналистам в Южно-Сахалинске заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.
"Подхватить дела, потому что Тарасенко сделал очень многое. В первую очередь, надо подхватывать эти дела. Второе — готовиться к выборам. Такого, что ты пришёл и точно выбрали — такого нет", — сказал Куранов, отвечая на вопрос журналистов о первоочередных планах Кожемяко.
По его словам, избираться губернатором Приморья сложно.
"Это должен быть человек, который сможет справиться… Кожемяко — губернатор четвёртого региона. Он чемпион в этом деле… Приморье болезненно реагирует на "варягов". А вожаков "варягов", как в Магадане, на все регионы не наберется", — отметил Куранов.
По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.