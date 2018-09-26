Олег Кожемяко заявил о желании участвовать в выборах главы Приморья

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Сахалинской области Олег Кожемяко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о желании участвовать в выборах губернатора Приморского края.

"Конечно, у населения большие ожидания, ожидания перемен к лучшему, и видя эту ситуацию, понимая экономическую составляющую, имея опыт определенной работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с вами в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, согласовать с вами возможность участия в выборах губернатора Приморского края", — сказал Кожемяко.

Он отметил, что хочет "оправдать и ожидания жителей, и действительно сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком". "Это, безусловно, выполнение указов, которые затрагивают все сферы деятельности. Здесь, конечно, потребуется совместная работа и органов федеральной власти, и ваша поддержка, ну и само желание населения жить лучше, перемен к лучшему. Поэтому хотел бы с вами согласовать такие решения", — пояснил он.

"То есть я вас правильно понял, что вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?" — уточнил Путин.

"Да, Владимир Владимирович", — ответил Кожемяко.