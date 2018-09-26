Поклонская поддержала поправки Путина в проект о пенсионных изменениях

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не стала голосовать за законопроект об изменениях в пенсионной системе во втором чтении, при этом поддержала поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.

"За поправки президента я проголосовала за, за свои поправки я проголосовала против отклонения… Я не голосовала за законопроект в целом по выше указанной уже причине, поскольку я с ним не согласна", — сказала Поклонская журналистам.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства с учетом поправок к нему, часть из которых внес Путин. Голосование по проекту было открытым. За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 326 депутатов, 59 выступили против, один парламентарий воздержался.

ГД 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фракция ЕР решила консолидированно голосовать за, но Поклонская проголосовала против. Лидер фракции ЕР Сергей Неверов заявил, что нарушившая фракционную дисциплину Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции. По его словам, решение депутата изменило отношение к ней внутри фракции. Поклонская заявила, что не будет сдавать свой мандат.

Неверов также заявил, что в ЕР обсудят решение Поклонской голосовать против изменений в пенсионное законодательство. Говоря о полномочиях фракции в этой связи, он напомнил, что у Поклонской есть посты в думских комиссиях. Первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев подтвердил, что "фракция будет обсуждать эту тему".

Поклонская возглавляла комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. В середине сентября комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение о создании единой комиссии ГД, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами, она была сформирована 20 сентября. Новую комиссию возглавил Отари Аршба, ранее президиум фракции "Единая Россия" решил выдвинуть его кандидатуру на этот пост.

Кроме того, Поклонская занимает пост замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Исаев заявлял, что фракция не планирует обсуждать вопрос о возможности лишения депутата поста зампреда этого комитета.