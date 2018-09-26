Поклонская поддержала поправки Путина в проект о пенсионных изменениях

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не стала голосовать за законопроект об изменениях в пенсионной системе во втором чтении, при этом поддержала поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства с учетом поправок к нему, часть из которых внес Путин. Голосование по проекту было открытым. За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 326 депутатов, 59 выступили против, один парламентарий воздержался.
ГД 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фракция ЕР решила консолидированно голосовать за, но Поклонская проголосовала против. Лидер фракции ЕР Сергей Неверов заявил, что нарушившая фракционную дисциплину Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции. По его словам, решение депутата изменило отношение к ней внутри фракции. Поклонская заявила, что не будет сдавать свой мандат.
Неверов также заявил, что в ЕР обсудят решение Поклонской голосовать против изменений в пенсионное законодательство. Говоря о полномочиях фракции в этой связи, он напомнил, что у Поклонской есть посты в думских комиссиях. Первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев подтвердил, что "фракция будет обсуждать эту тему".
Кроме того, Поклонская занимает пост замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Исаев заявлял, что фракция не планирует обсуждать вопрос о возможности лишения депутата поста зампреда этого комитета.