Премьер Ингушетии выступил за скорейшее определение границы с Чечней

НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев высказался за скорейшее определение границы с Чечней, это, по его мнению, отвечает интересам народов обеих республик и станет исторически важным шагом, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на газету "Ингушетия".

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.

"Земля, на которой жили наши предки, границы наших субъектов — это деликатный вопрос и требует решения на принципах законности и справедливости. Убежден, скорейшая делимитация границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом. Определение границы между нашими субъектами позволит избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике, а главное, мы сможем сконцентрировать политические усилия на других направлениях и сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами", — приводит пресс-служба слова Евлоева.

Он также отметил, что на фоне сообщений об установлении границы в интернете появляются взаимные упреки, нарастает агрессия. "Также можно увидеть призывы отдельных лиц, "знатоков истории" к необдуманным резким действиям, которые могут обострить ситуацию, отдалить нас от главной цели. Просил бы жителей республики, молодежь Ингушетии сохранять спокойствие, присущее нам благоразумие, в это ответственное время не терять доверия друг к другу", — заявил Евлоев.