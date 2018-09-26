Жириновский и Диденко отказались от мандатов в парламенте Кузбасса

КЕМЕРОВО, 26 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член партии, глава комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко отказались от мандатов в Совете народных депутатов Кемеровской области, полученных ими по итогам выборов 9 сентября, сообщил в среду председатель региональной избирательной комиссии Петр Батырев на третьей сессии облсовета.

Очередные выборы кузбасских депутатов прошли в единый день голосования при явке 66,47%. В пятом созыве законодательного собрания распределено 46 мест, половина из них — по одномандатным округам, вторая — по единым партийным спискам. В итоге 39 мест в новом составе СНДКО получила "Единая Россия", по два мандата у ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России", ещё один — у "Патриотов России".

"В связи с поступившими заявлениями Жириновского Владимира Вольфовича и Диденко Алексея Николаевича — оба были во главе партийного списка на выборах в парламент Кузбасса по единому избирательному округу — об отказе от получения депутатского мандата приняты постановления о передаче вакантных мандатов Карпову Станиславу Артуровичу и Клейстеру Роману Юрьевичу", — сказал Батырев.

Кроме того, Глебу Колпинскому ("Единая Россия") передан мандат Дмитрия Кузьмина, который прошёл в облсовет, но отказался от места, так как будет представлять законодательную власть региона в Совете Федерации.