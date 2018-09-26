Фургал попросил краевых чиновников принять итоги выборов и вместе работать

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Избранный губернатором Хабаровского края Сергей Фургал после подведения итогов выборов предложил краевым чиновникам признать волю избирателей и начать работать вместе.

В среду избирком Хабаровского края утвердил Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора. За него проголосовали почти 70% избирателей. Губернатор Вячеслав Шпорт получил около 28% голосов.

"Выборы закончились. Прошу вас всех принять эти выборы как волю наших избирателей и предлагаю всем дружно начать работать. Люди ждут от нас работы. Прошу вас поддержать меня на этом пути", — сказал Фургал на заседании комиссии избиркома, обращаясь к присутствующим в зале.

Он подчеркнул, что выборы прошли честно. "Выборы губернатора Хабаровского края в этот раз с моей точки зрения прошли честно и практически безукоризненно. Хочу отметить высокую их организацию. Была напряженная борьба, много нервов, но все, что нужно было сделать для того, чтобы услышать мнение жителей, было сделано", — отметил избранный губернатор.

Ранее сообщалось, что инаугурация Фургала состоится в пятницу, 28 сентября.