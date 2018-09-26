Фургал избран губернатором Хабаровского края

Второй тур региональных выборов в России (253)

Сергей Фургал во время голосования на выборах главы региона

Сергей Фургал во время голосования на выборах главы региона

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Избирком Хабаровского края на заседании по утверждению итогов губернаторских выборов признал кандидата от ЛДПР Сергея Фургала избранным на должность главы региона.

"Фургал Сергей Иванович набрал 325.566 голосов избирателей, что составляет 69,57%. Шпорт Вячеслав Иванович набрал 156.871 голос, что составляет 27,97 %голосов. Таким образом Фургал Сергей Иванович признан избранным губернатором Хабаровского края", — сказал председатель комиссии Геннадий Накушнов.

Он добавил, что жалоб, влияющих на итоги голосования, не было.