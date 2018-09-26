Дату новых выборов в Приморье планируют назначить в начале октября

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморья могут назначить дату новых выборов губернатора на внеочередном заседании в начале октября, сообщил РИА Новости председатель комитета регионального парламента по регламенту Дмитрий Новиков (ЕР).

"Сегодня на заседании парламента вопрос рассматриваться не будет. По срокам мы должны рассмотреть этот вопрос с 1 по 10 или по 15 октября. В этот промежуток времени у нас будет внеочередное собрание, на котором, скорее всего, будет назначена дата выборов", — сказал Новиков.

"На этом заседании вопрос о выборах рассматривать не будем", — подтвердил журналистам перед началом заседания регионального парламента его спикер Александр Ролик (ЕР).

Новиков пояснил, что если депутаты не уложатся в срок, вопрос о назначении даты выборов будет решать избирком.

Представитель избикома Приморья Наталья Камаева сообщила, что комиссия "пока ждет решения депутатов".

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.