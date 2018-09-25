"Единая Россия" запустит мониторинг встреч депутатов с избирателями

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Результат "Единой России" на прошедших выборах оказался высоким там, где кандидаты от партии провели большое количество встреч с избирателями, в связи с этим партия запустит системный мониторинг встреч депутатов всех уровней с избирателями, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Самого пристального внимания и работы над ошибками требует недоработка со стороны региональных отделений и штабов в части коммуникации кандидатов с избирателями. Закономерность простая: на территориях с большим количеством встреч наших кандидатов с жителями результат оказался высоким. И, наоборот, — там, где количество встреч было минимальным, результат неудовлетворительный", — сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии.

В качестве примера он привел Хакасию, где было за весь период проведено 450 встреч, тогда как в Республике Саха (Якутия) — 13 800.

"Мы будем вводить системный мониторинг встреч депутатов всех уровней с избирателями", — отметил Турчак.

Он добавил, что партия также проведет аудит состояния первичной партийной сети в региональных отделениях, "которым предстоят выборы в следующем цикле".

Также, по словам Турчака, в некоторых регионах не удалось провести "эффективную сшивку" общепартийной кампании и кампаний одномандатников, выдвинутых от партии, поэтому были случаи, "когда отдельные кандидаты вели свою кампанию без упоминания партии".

"В результате как раз те кандидаты, которые отстранялись от партийного бренда, в большинстве своем проиграли оппонентам", — сказал он.