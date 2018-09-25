"Единая Россия" разберет ошибки региональной избирательной кампании

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Единая Россия" разберет ошибки прошедшей региональной избирательной кампании, на повестке будут стоять и кадровые вопросы, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Все это повод для глубокого анализа, который будет продолжаться, и для работы над ошибками, отдельно по тем проблемным территориям мы разберем ситуацию с руководителями МКС (межрегиональных координационных советов — ред.) и секретарями (региональных отделений). Это не только выводы организационные, вопросы перенастройки, донастройки работы наших партийных структур. Безусловно, на повестке дня будут стоять и кадровые решения, которые мы озвучим на нашем следующем заседании президиума генерального совета", — сказал Турчак на заседании президиума генсовета партии.