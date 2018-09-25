Сипягин рассказал о своем отношении к команде Орловой

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Победивший на выборах главы Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что честные и порядочные профессионалы из администрации действующего губернатора Светланы Орловой будут востребованы в его команде.

"Давайте людям дадим спокойно работать. Поскольку в законную силу я вступаю после оформления соответствующих документов, и это точно не день выборов, после выборов я уже народный губернатор, а юридически губернатором я становлюсь после процедур, о которых я говорю. Поэтому пусть все работают спокойно", — сказал Сипягин РИА Новости.

Он уточнил, что его инаугурация пройдет в один из дней с 4 по 9 октября.

"Профессионалы точно будут нужны, 100%, честные, порядочные люди, ответственные. Ну, а другую категорию, видимо, придется попросить на выход", — сказал собеседник агентства.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка была 32,96%.