Глава Росавтодора может стать замминистра транспорта вместо Алана Лушникова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Росавтодора Роман Старовойт может занять место планирующего уйти в отставку замминистра транспорта Алана Лушникова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Лушников курирует в Минтрансе железнодорожный транспорт. На минувшей неделе он сообщил журналистам, что планирует покинуть свой пост и заняться музыкой.

"Место Лушникова, скорее всего, займёт Старовойт", — сообщил источник.

Несколько источников в отрасли ранее говорили РИА Новости, что Старовойт может занять пост замминистра транспорта, но вместо Николая Асаула, который курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом.

Собеседник агентства во вторник также отметил, что нынешний глава Росавтодора остаётся одним из немногих выпускников программы развития кадрового управленческого резерва администрации президента, которые до сих пор не получили нового назначения. В числе таких выпускников, сказал он, и глава аппарата комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Петр Кучеренко, который должен был занять место руководителя аппарата Совфеда после того, как его нынешний руководитель Сергей Мартынов должен был быть делегирован сенатором от Владимирской области. Однако это назначение не состоялось из-за проигрыша на выборах главы региона Светланы Орловой.

"Кучеренко ожидает нового назначения в ближайшее время", — сказал источник РИА Новости, не уточнив, о какой должности идёт речь.