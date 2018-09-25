Глава Росавтодора может стать замминистра транспорта вместо Алана Лушникова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава Росавтодора Роман Старовойт может занять место планирующего уйти в отставку замминистра транспорта Алана Лушникова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Лушников курирует в Минтрансе железнодорожный транспорт. На минувшей неделе он сообщил журналистам, что планирует покинуть свой пост и заняться музыкой.
"Место Лушникова, скорее всего, займёт Старовойт", — сообщил источник.
Несколько источников в отрасли ранее говорили РИА Новости, что Старовойт может занять пост замминистра транспорта, но вместо Николая Асаула, который курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом.
"Кучеренко ожидает нового назначения в ближайшее время", — сказал источник РИА Новости, не уточнив, о какой должности идёт речь.