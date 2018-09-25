Избранный мэр Хабаровска Кравчук вступил в должность

ХАБАРОВСК, 25 сен — РИА Новости. Церемония вступления в должность избранного мэра Хабаровска Сергея Кравчука прошла во вторник в городском дворце культуры, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.

Ранее сообщалось, что выборы мэра Хабаровска прошли в единый день голосования 9 сентября. На пост градоначальника претендовали четыре кандидата. Победил вице-мэр Сергей Кравчук от партии "Единая Россия", набравший около 40% голосов, второе место занял кандидат от КПРФ Максим Кукушкин, у него около 25%.

"Инаугурация избранного мэра Сергея Кравчука прошла во вторник в городском дворце культуры. На церемонию были приглашены 120 гостей. Кравчук с этого момента считается вступившим в должность мэра", — сказал собеседник агентства.

Сергей Кравчук родился в 1960 году. В 1991 году он завершил обучение на факультете "Теория социально-политических отношений" при Дальневосточном социально-политическом институте. В 2001 году окончил Дальневосточную академию госслужбы по специальности "муниципальное и государственное управление". В мэрии Хабаровска с 1997 года, где сначала возглавлял отдел эксплуатации жилищного фонда.

Позже он занимал посты председателя комитета по управлению Индустриальным районом, замглавы управления ЖКХ и эксплуатации жилфонда при администрации Хабаровска. В 2017 году назначен вице-мэром Хабаровска и первым вице-мэром по экономическим вопросам.

Кравчук сменил на посту мэра Александра Соколова, который руководил Хабаровском 18 лет и четырежды избирался на эту должность.