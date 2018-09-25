Новый мэр Екатеринбурга настроен на работу со всеми фракциями гордумы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Новый мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил на заседании местного парламента, что настроен на работу со всеми фракциями городской думы.

Во вторник депутаты гордумы Екатеринбурга единогласно поддержали кандидатуру Высокинского на пост мэра. Он избран на 5 лет.

"Сегодня был продемонстрирован консенсус всех политических партий, что очень важно для новой истории Екатеринбурга… Я благодарен коллегам из федеральных органов власти партии ("Единая Россия"), благодарен нашему региональному совету (ЕР) и всем партийцам, кто меня поддержал. Я настроен на работу со всеми фракциями… Голоса каждого горожанина должны быть услышаны. Нам с вами предстоит большой напряженный труд", — сказал Высокинский на заседании.

Журналистам он добавил, что намерен сосредоточиться на решении текущих вопросов – запуск тепла, работа транспорта, сфера образования, принятие бюджета и другое.

Ранее конкурсная комиссия рекомендовала на рассмотрение депутатам седьмого созыва екатеринбургской городской думы трех кандидатов на пост главы города — это замгубернатора Высокинский, заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова. Генсовет партии "Единая Россия" поддержал кандидатуру Высокинского на должность главы Екатеринбурга.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Градоначальника теперь выбирают депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.