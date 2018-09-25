Ищенко обжалует итоги приморских выборов в Уссурийске, Находке и Артеме

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Андрей Ищенко, претендующий на пост главы Приморья, заявил РИА Новости, что не будет оспаривать решение об отмене результатов выборов губернатора в крае, а обжалует итоги на трех территориях, при этом часть исков уже подана.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона. Кандидат от КПРФ Ищенко заявлял о намерении оспорить решение избиркома в суде.

"Была немного неверная трактовка. Мы не планируем обжаловать решение об отмене результатов выборов в крае, потому что тогда губернатором станет Тарасенко, а ни он, ни я этого не хотим. Мы будем обжаловать результаты выборов на конкретных участках на трех территориях, где были фальсификации – это Уссурийск, Находка, Артем", — сказал Ищенко.

"Не могу сказать, как скоро мы добьемся решения. В России еще результаты выборов губернатора не отменяли, так что посмотрим. У нас уже исковые заявления готовы, мы подали часть исков в Уссурийск и Уссурийский суд. В среду подаем иски в Артеме и Находке", — добавил собеседник агентства.

Ищенко сообщил, что в среду он вернется во Владивосток из Москвы, где встречался с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Накануне он написал в Instagram, что Зюганов рассматривает для участия в новых выборах губернатора региона только его кандидатуру.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.