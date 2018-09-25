Мэр Комсомольска-на-Амуре написал заявление о сложении полномочий

ХАБАРОВСК, 25 сен — РИА Новости. Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, который в пятницу подал в отставку по предложению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, предоставил в гордуму заявление о снятии с себя полномочий главы города, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии.

Ранее Шпорт отмечал неудовлетворительную работу Климова с населением и предлагал исправить ситуацию или передать полномочия. Представитель правительства края в пятницу сообщил, что такое заявление мэр написал. Климов занимал две должности — главы администрации города и мэра города. Исполняющим обязанности главы администрации города стал его первый заместитель Евгений Коршиков. Исполняющего обязанности мэра города должна избрать гордума.

"Андрей Климов во вторник подал в думу обращение о досрочном прекращении полномочий и ушел в отпуск на две недели. В середине октября должно состояться еще ранее запланированное заседание думы, на котором, предположительно, этот вопрос будет рассмотрен. Дума может отказать ему в прекращении полномочий, либо принять его заявление. До этого момента мэром города считается Климов", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в случае отставки мэра его врио изберет гордума из состава депутатов. Полномочия Климова на посту истекали в 2019 году.