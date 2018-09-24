В Хабаровске подвели итоги выборов

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Либерал-демократ Сергей Фургал, в воскресенье победивший во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, в понедельник озвучил направления своей дальнейшей работы, а покидающий пост единоросс Вячеслав Шпорт пожелал ему исполнить все свои обещания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты выборов в Хабаровском крае и Владимирской области, отметил, что элемент неожиданности в результатах есть, но Кремль будет выстраивать с новыми главами регионов конструктивные рабочие отношения.

Первый тур выборов губернатора Хабаровского края прошел 9 сентября. За пост главы боролись пять кандидатов. Действующий губернатор Шпорт от "Единой России" и депутат Госдумы Фургал от ЛДПР вышли во второй тур, набрав почти равное количество голосов, с перевесом в 0,19% в пользу Фургала, что стало сюрпризом. Явка составила более 36%. Второй тур проходил 23 сентября. По данным крайизбиркома, явка составила 47%, а перевес в пользу Фургала — 40%. Шпорт набрал около 28%.

Избирком подвел итоги

Избирком Хабаровского края в понедельник подвел предварительные итоги второго тура выборов губернатора. Официально их утвердят в среду.

"Победителем будет признан на заседании комиссии через три дня Сергей Фургал, набравший около 70% голосов избирателей", — сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

По его словам, после официального утверждения итогов голосования, избранный глава региона должен в течение пяти дней написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы, а затем вступить в должность главы Хабаровского края.

"Скорее всего, это произойдет на следующей неделе", — уточнил Накушнов.

Отозваны после выяснения

Председатель краевого избиркома отметил, что большое количество обращений, которые поступали в день выборов, отозвано после выяснения обстоятельств. По данным ОП РФ, было более 70 сообщений о нарушениях, в частности, от представителей штабов обоих кандидатов.

"Все, что было вчера, уже ничего нет. Кандидаты сказали, что жалоб нет, ничего нет. И то, что даже было в комиссию направлено, оно отозвано. Те, кто подавал — доверенное лицо, член комиссии с правом решающего голоса, они их отозвали", — сказал Накушнов.

В том числе, по словам председателя, отозвана жалоба на провокацию по вбросу бюллетеней на 124-м участке. Там выборы признаны действительными, хотя изначально член комиссии с правом совещательного голоса предлагал результаты выборов на этом участке не учитывать при подсчете голосов.

"Сам Сергей Иванович (Фургал) ко мне приходил, говорил по этому вопросу, что "все хорошо, у меня там победа в 600 голосов. Ничего там не было, это была попытка провокации". То есть выборы по 124-м участку признаны действительными", — отметил председатель крайизбиркома.

Накушнов сообщил, что официально зарегистрированными в избиркоме остались шесть жалоб, две из них не подтвердились, две подтвердились частично и еще две переданы в полицию. "Поступившие в избирком Хабаровского края жалобы не могут оказать влияния на итоги выборов губернатора, выборы прошли честно", — подчеркнул Накушнов.

Шпорт признал выбор земляков

Вячеслав Шпорт в своем обращении к жителям региона в понедельник сообщил, что признает их выбор, и пожелал новому губернатору успешно выполнить все обещания перед избирателями.

"В Хабаровском крае завершились выборы губернатора. Они прошли в конкурентной борьбе. Вы высказали своё мнение, и я признаю ваш выбор… Искренне желаю избранному губернатору плодотворной работы и успешно выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами", — сказал Шпорт.

Он отметил, что высоко ценит доверие тех, кто его поддержал, и с пониманием относится к землякам, которые проголосовали против. "Главное, что вы пришли и исполнили свой гражданский долг", — подчеркнул Шпорт.

По его словам, сегодня в регионе начали реализовывать масштабные социальные и экономические проекты, построили десятки мостов, дороги, детские сады, школы, больницы. "Мы заложили крепкий фундамент развития Хабаровского края на многие десятилетия вперед", — заявил губернатор.

Планы и перспективы нового губернатора

Выигравший выборы Фургал на пресс-конференции заявил, что уважает Шпорта и не исключает совместной работы с ним, если сам уходящий глава региона примет такое решение. Он призвал действующую власть отбросить разногласия и вместе работать над улучшением жизни в крае.

"Выборы прошли, изменения будут, они неизбежны… Я призываю сегодня исполнительную и законодательную власть отбросить в сторону все недоразумения, недочеты, противоречия. Я всем предлагаю и говорю — давайте начнем работать на Хабаровский край, на людей. У меня нет ни желания, ни настроения кому-то мстить, кого-то давить", — сказал Фургал журналистам.

Избранный губернатор также рассказал, что у него уже готово штатное расписание правительства края, но объявит он об изменениях после своей инаугурации, а новый состав правительства сформирует в течение двух недель после вступления в должность.

Фургал пообещал уделять внимание развитию здравоохранения – подготовке кадров, улучшению работы службы скорой помощи и сельской медицины. Обещал сохранить политику протекционизма в вопросах развития промышленности, а также привлечения новых контрактов в рамках гособоронзаказа на предприятия региона. Кроме того, обещал создать благоприятные условия для работы инвесторам, которые будут зарегистрированы на территории края и платить здесь налоги.

Новый депутат Госдумы

После сложения Фургалом полномочий депутата Госдумы, жителям края в следующем году придется выбирать нового депутата от региона. Он сообщил, что готов поддержать кандидата, которому доверяет.

Фургал в 2016 году был избран депутатом Государственной думы седьмого созыва от одномандатного избирательного округа №70 (Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ).

"Если по 70-му округу пойдет человек, которого я знаю и которому я доверяю, я обязательно выступлю в его поддержку. И попрошу граждан, которые за меня голосовали, поддержать этого кандидата. От поддержки незнакомого человека я воздержусь. В данном случае его принадлежность к какой-либо партии не будет иметь принципиального значения", — сказал Фургал.

Он отметил, что заявление о сложении с себя полномочий депутата Госдумы напишет после официального утверждения итогов выборов.

Кремль выстроит рабочие отношения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отметил, что в результатах второго тура выборов глав Хабаровского края и Владимирской области присутствует элемент неожиданности, но выборы есть выборы.

"Скажем так, действительно, элемент неожиданности присутствует. Но опять же, это будет поводом для анализа и с тем, чтобы потом уже скорректировать работы", — сказал Песков журналистам.

"Выборы есть выборы, и когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, вот как раз это — то, что он имеет в виду", — добавил Песков.

Он отметил, что партийная принадлежность глав регионов не мешает Кремлю выстраивать с ними конструктивные рабочие отношения.

"С ними общается и президент, иного быть не может, потому что партийная принадлежность в данном случае вряд ли будет играть роль, когда губернатору действительно нужно будет начинать работать и выполнять свои предвыборные обещания, и тем более принимать активное участие, каждый на своем месте, в реализации общей стратегии, которая уже определяется президентом России, а именно в прикладном плане, "майского указа" и других решений", — добавил он.

При этом, как уточнил Песков, в графике президента нет встреч с двумя избранными губернаторами в ближайшее время, но это не значит, что их не будет.