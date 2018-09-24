Турчак прокомментировал итоги губернаторских выборов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Единая Россия" готова конструктивно взаимодействовать с избранными главами в Хабаровском крае и Владимирской области, если это будет направлено на благо жителей и регионов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Партия готова конструктивно взаимодействовать с избранными главами в Хабаровском крае и Владимирской области, в том случае, если это взаимодействие будет направлено на благо жителей и регионов", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.
"Очевиден запрос на обновление. Большинство из 16 кандидатов в губернаторы, выдвинутых и поддержанных "Единой Россией" и уверенно победивших в первом туре – новые политические лидеры для регионов. Что касается оценки результатов прошедших дней голосования, то считаю, что главную победу одержала российская избирательная система, авторитет и репутация которой в итоге только выросли", — заключил Турчак.