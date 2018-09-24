Сомнений в честности выборов во Владимирской области нет, заявила Памфилова

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сомнений в достоверности и честности результатов голосования на выборах губернатора Владимирской области нет, заявила РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Все комиссии — и территориальные, и участковые, и региональная — работали очень хорошо, провели выборы хорошо. Никто не сомневается ни в достоверности, ни в открытости, ни в честности выборов", — сказала Памфилова.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Владимирской области составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка составила 32,96%.