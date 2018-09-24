В ЦИК уточнили, сколько будут стоить новые выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Около 290 миллионов рублей понадобится на проведение новых выборов губернатора Приморья, сообщила РИА Новости секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

"Мы приняли смету с предварительной суммой средств, которые будут нужны на следующие выборы. Планируемая сумма – 290 миллионов рублей. Туда не входит видеонаблюдение, в смету закладываются затраты, связанные с самими избирательным процессом. Мы передадим смету в администрацию края, а оттуда она поступит депутатам. Законодательное собрание края рассмотрит вопрос выделения средств на выборы", — сказала Камаева.

Она уточнила, что депутаты могут выделить и другую сумму.

"Мы ожидаем, что этот вопрос будет рассмотрен тогда же, когда назначат дату выборов. А когда это будет — пока не определено", — отметила собеседница агентства.

Избирком Приморья на заседании на прошлой неделе по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.