Депутат Госдумы ответил Помпео на заявление о "бесполезности" России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Именно США стали причиной тех событий, которые сейчас развернулись на Украине и в Сирии, госсекретарь США Майк Помпео не следует очевидной логике и руководствуется собственными милитаристскими взглядами, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Ранее госсекретарь США в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия не приносит пользы ни на Украине, ни в Сирии.

"Как известно, США затеяли заварушку и на Украине, и на Ближнем Востоке, так называемая арабская весна, производная от которой является конфликт в Сирии. Они постоянно делят террористов на плохих и хороших, которых можно поддерживать и которых нельзя", — сказал РИА Новости депутат.

Парламентарий напомнил, что в вопросах борьбы с террористами Россия занимает принципиальную позицию, выступает против терроризма в любом проявлении, а также против "человеконенавистнической идеологии, как на Украине".

"Видимо, для Помпео такая очевидная логика неприемлема, он руководствуется собственными милитаристскими взглядами, поэтому и делает такие странные выводы", — заключил Морозов.

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