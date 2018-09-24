Мэр Комсомольска-на-Амуре пока не предоставил заявления в гордуму об уходе

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, который в пятницу подал в отставку по предложению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, пока не предоставил в гордуму заявление о снятии с себя полномочий главы города, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии.

Ранее Шпорт отмечал неудовлетворительную работу Климова с населением и предлагал исправить ситуацию или передать полномочия. Представитель правительства края в пятницу сообщил, что такое заявление мэр написал. Климов занимал две должности — главы администрации города и мэра города. Исполняющим обязанности главы администрации города стал его первый заместитель Евгений Коршиков. Исполняющего обязанности мэра города должна избрать гордума.

"Обращение мэра о досрочном прекращении полномочий в думу пока не поступало. Возможно, оно поступит в ближайшие два дня. После того, как его официально зарегистрируют, его рассмотрят на заседании совместных комиссий и определят дату заседания думы, где депутаты решат, принимать заявление о досрочном сложении полномочий Климова или нет", — сказал собеседник.

Он отметил, что на этом же заседании дума примет решение о выборе одного из своих депутатов, который станет и.о. мэра города до официальных выборов главы Комсомольска-на-Амуре. Дату выборов также назначает гордума. "Пока ни одна из дат заседания не определена, потому что нет заявления", — пояснил собеседник.

По его словам, срок полномочий Климова завершался в 2019 году. В бюджете города на следующий год предусмотрены средства на выборы мэра.

Победивший на выборах губернатора края Сергей Фургал на пресс-конференции в понедельник заявил, что жители Комсомольска-на-Амуре должны сами решить, оставлять им мэром Климова или нет.