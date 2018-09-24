В ГД рассмотрят проект о направлении изъятых у коррупционеров средств в ПФР

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о включении в доходы бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) конфискованных средств коррупционеров. На рассмотрение Думы вопрос планируется вынести 25 сентября.
Федеральное казначейство по просьбе разработчиков законопроекта спрогнозировало возможные поступления таких денежных средств в 2019–2024 годах в объеме 1,8 миллиарда рублей, пояснял на предыдущей неделе один из его авторов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Законопроект позволит направлять в бюджет ПФР все конфискованные средства коррупционеров, чтобы эти деньги могли использоваться для выплаты пенсий и решения тех задач, которые стоят перед фондом в свете предстоящих изменений пенсионного законодательства, в свою очередь, говорил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор.