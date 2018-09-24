В ГД рассмотрят проект о направлении изъятых у коррупционеров средств в ПФР

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о включении в доходы бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) конфискованных средств коррупционеров. На рассмотрение Думы вопрос планируется вынести 25 сентября.

Документ относит к доходам бюджета ПФР с 2019 года денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также полученные от реализации конфискованного имущества, приобретенного в результате совершения коррупционных правонарушений.

Федеральное казначейство по просьбе разработчиков законопроекта спрогнозировало возможные поступления таких денежных средств в 2019–2024 годах в объеме 1,8 миллиарда рублей, пояснял на предыдущей неделе один из его авторов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

При этом он подчеркивал, что сумма эта условная, поскольку никто не может предсказать, сколько денег будет конфисковано решением суда у коррупционеров в ближайшие шесть лет. Но здесь важен сам принцип, что конфискованные у коррупционеров деньги будут направлены целевым образом на решение социальных проблем, отмечал парламентарий.

Законопроект позволит направлять в бюджет ПФР все конфискованные средства коррупционеров, чтобы эти деньги могли использоваться для выплаты пенсий и решения тех задач, которые стоят перед фондом в свете предстоящих изменений пенсионного законодательства, в свою очередь, говорил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор.