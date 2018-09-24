Фургал призвал власти Хабаровского края к совместной работе

ХАБАРОВСК, 24 сен – РИА Новости. Победивший на выборах главы Хабаровского края Сергей Фургал призвал действующую власть региона отбросить разногласия и вместе работать над улучшением жизни в крае.
Он отметил, что если человек готов честно работать на Хабаровский край и умеет работать, значит, он с этим человеком сработается.
"У меня нет отрицательной энергетики к сегодняшней власти в Хабаровском крае. Предлагаю всем взять в одном направлении и подумать о людях, живущих в Хабаровском крае",- сказал Фургал.
Он также заявил, что пока "рано и нецелесообразно" называть имена кандидатов в сенаторы от региона.
Кроме того, Фургал, комментируя свое избрание, пообещал легальному бизнесу в регионе отсутствие препятствий со стороны чиновников и правоохранителей.
"Я никогда не брал и не собираюсь брать деньги, какие-то взятки за вхождение сюда. Любой бизнес, который пожелает здесь развивать и приносить доходы, будет не просто приветствоваться, а будет оберегаться. Любой, кто попытается препятствовать этому, будет… наказан", — сказал Фургал журналистам.
Выборы в Хабаровском крае
В воскресенье в Хабаровском крае прошел второй тур выборов главы региона. Победу одержал депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР, набрав почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.
Краевой избирком утвердит итоги выборов губернатора через три дня. По словам председателя комиссии Геннадия Накушнова, все результаты выборов обработаны и введены в систему ГАС "Выборы", таким образом, изменений быть уже не может. По его словам, поступившие в крайизбирком жалобы не могут оказать влияния на итоги выборов, они прошли честно.
Накушнов добавил, что инаугурация Фургала пройдет на следующей неделе. До этого он должен сложить полномочия депутата Госдумы.