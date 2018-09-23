Во Владимирской области проверяют 70 жалоб о нарушениях на выборах

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Национальный общественный мониторинг (НОМ) получил более 70 сообщений о нарушениях на момент окончания голосования на выборах губернатора Владимирской области, жалобы сейчас проверяются, сообщил РИА Новости федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.
По Хабаровскому краю поступило всего 34 сообщения о возможных нарушениях, из них 12 признаны фейком. "Пока 16 обращений в работе и проверяются",- уточнил он.
По его словам, выборы показали, что "у нас демократические процедуры в стране работают, побеждают разные кандидаты от разных партий". "Общественное наблюдение показало, что мы можем работать эффективно. Есть, конечно, нарушения, но самое главное, чтоб они рассматривались, не замалчивались",- добавил федеральный координатор НОМ.