Во Владимирской области проверяют 70 жалоб о нарушениях на выборах

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Национальный общественный мониторинг (НОМ) получил более 70 сообщений о нарушениях на момент окончания голосования на выборах губернатора Владимирской области, жалобы сейчас проверяются, сообщил РИА Новости федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"По Владимирской области на момент окончания голосования поступило 73 обращения, три оказались фейком. Все остальные 70 проверяются",- заявил Коломойцев.

По Хабаровскому краю поступило всего 34 сообщения о возможных нарушениях, из них 12 признаны фейком. "Пока 16 обращений в работе и проверяются",- уточнил он.

По его словам, выборы показали, что "у нас демократические процедуры в стране работают, побеждают разные кандидаты от разных партий". "Общественное наблюдение показало, что мы можем работать эффективно. Есть, конечно, нарушения, но самое главное, чтоб они рассматривались, не замалчивались",- добавил федеральный координатор НОМ.

Второй тур выборов губернатора проходит в воскресенье во Владимирской области и Хабаровском крае. На пост главы Владимирской области претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, по последним данным после обработки 99,87% бюллетеней, набирает 69,57%, его конкурент, действующий глава региона, единоросс Вячеслав Шпорт получает 27,96%.