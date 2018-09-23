ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует после обработки 99% протоколов на выборах губернатора Хабаровского края, свидетельствуют данные ЦИК.

Фургал набирает 69,62% голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 27,91%.

В избирательных бюллетенях было представлено два кандидата — Шпорт и депутат Госдумы Фургал. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками.

Однозначный результат

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что картина подсчета голосов на выборах главы Хабаровского края в настоящий момент выглядит однозначной.

Она отметила, что несмотря на "беспрецедентный уровень информационного мусора", не зафиксировано нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов.

Говоря о проходящем 23 сентября в двух регионах втором туре губернаторских выборов, Памфилова отметила, что "третьи выходные подряд мы становимся свидетелями напряженной, конкурентной борьбы за пост губернатора".

В частности, 9 сентября в 22 регионах проходили выборы высших должностных субъектов, в четырех из них победители не были определены в первом туре. В Приморском крае повторное голосование уже прошло в минувшее воскресенье, 16 сентября. Однако избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал результаты выборов главы региона недействительными, новые выборы в регионе должны пройти не позже 16 декабря.