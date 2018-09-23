ЦИК рассказал, как проходит подсчет голосов в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Процесс подсчета голосов после голосования во втором туре выборов главы Хабаровского края идет гласно, представители Центральной избирательной комиссии РФ наблюдают за ним непосредственно на месте, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

В воскресенье она и член Центризбиркома Сергей Сироткин находятся в Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов главы региона. Голосование уже завершилось, сейчас идет подсчет голосов и ввод в ГАС "Выборы" данных протоколов об итогах голосования.

"День голосования характеризовался достаточно высокой активностью избирателей. Голосование было организовано хорошо, вопросов по организации голосования практически нет", — рассказала Гришина РИА Новости.

Она отметила, что случай с вбросом бюллетеней на одном из участков стал единичным, других подобных инцидентов в регионе не зафиксировано. В процессе голосования звонки принимали также "горячие линии" — в Центризбиркоме и в комиссии Хабаровского края, уточнила собеседница агентства. "Собственно, каких-то объективных показателей нарушений по ходу организации голосования нет. Сейчас идет подсчет, он идет гласно, и уже идет ввод протоколов, счетчики работают в режиме реального времени", — сказала Гришина.

Она напомнила, что председатель ЦИК Элла Памфилова в воскресенье обратилась к избирательным комиссиям с призывом не поддаваться давлению, аналогичное заявление непосредственно в регионе сделала с утра и секретарь ЦИК. "Мы сейчас наблюдаем за процессом, здесь непосредственно для этого находимся", — добавила Гришина.

Второй тур выборов губернатора проходит в Хабаровском крае в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.