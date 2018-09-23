Путин отправил в отставку члена ЦИК Василия Лихачева

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что курировавший в ЦИК вопросы международного взаимодействия Лихачев планирует покинуть пост. Он подал соответствующее заявление, объяснив свое решение выполнением всех поставленных перед ним задач. Лихачева назначили в избирком по президентской квоте, в связи с чем он направлял обращение о сложении полномочий также на имя главы государства.

Лихачев стал членом ЦИК в марте 2016 года.

Сам Лихачев рассказал, что намерен рассмотреть дальнейшие варианты своего трудоустройства после отпуска в октябре.

При этом он отметил, что рассматривает разные варианты, однако отказался рассказывать подробности до конца отпуска.

Новый член комиссии

Как рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев, президент примет решение о назначении нового члена комиссии без дополнительных консультаций по этому вопросу, поскольку это полномочия главы государства.

Булаев призвал дождаться соответствующего указа.

"До завершения полномочий Центральной избирательной комиссии половина срока, я думаю, что место вакантным вряд ли будет", — резюмировал Булаев.