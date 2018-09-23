ЦИК рассказал, как проходят вторые туры в регионах

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Голосование во втором туре на выборах глав Хабаровского края и Владимирской области, судя по сводкам от МВД и региональных избиркомов, пока проходит без особых нарушений, все достаточно спокойно, сказал замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"По сводкам, которые мы имеем и от избирательных комиссий субъектов, и от органов внутренних дел, особых нарушений нет", — сказал Булаев.

Судя по этим сводкам из МВД и избиркомов, "каких-то сверхчрезвычайных ситуаций нет", уточнил он. По его словам, имеют место обычные, характерные для избирательных кампаний регионального уровня ситуации. "Есть какие-то замечания к одному и другому кандидату, есть какие-то недовольства, которые высказывают наблюдатели или члены комиссий с правом совещательного голоса", — пояснил замглавы ЦИК.

Если судить по сообщениям, поступающим на "горячую линию" ЦИК России, выборы пока проходят достаточно спокойно, добавил он.

"Есть отдельные нарушения. Вчера были отмечены случаи незаконной агитации одним из кандидатов. Что касается сегодняшнего дня, общий фон ничем не отличается от того, что идет на других выборах того же уровня", — резюмировал Булаев.