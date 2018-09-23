Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Голосование во втором туре выборов губернатора завершилось в Хабаровском крае, в 20.00 (13.00 мск) все избирательные участки закрылись, сообщили в региональном избиркоме.

В избирательных бюллетенях было два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР.

"Процесс повторного голосования завершился. Участки закрылись. Комиссии приступили к подсчету голосов", — сообщили в комиссии.

Явка избирателей на 18.00 (11.00 мск) составила 42,79%.

Голосование проходило на 785 участках. В списки избирателей были внесены около 979 тысяч человек, из них 1,1 тысячи проголосовали заранее в отдаленных и труднодоступных районах. Кроме того, 14,86 тысячи заранее написали заявления о голосовании на удобных для них участках. В первом туре голосования общая явка составила 36,09%.