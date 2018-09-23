На выборах в Хабаровском крае к 18:00 проголосовали почти 43% избирателей

Второй тур региональных выборов в России (163)

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Почти 43% избирателей Хабаровского края к 18.00 (11.00 мск) проголосовало во втором туре выборов главы региона, заявили в региональном избиркоме.

"За два часа до закрытия участков свой выбор сделали 42,79% избирателей. Это 421,8 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Это на 11% больше, чем в первом туре голосования.

В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР.

На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

В первом туре к 18.00 участие в голосовании приняли 31,85%, на выборах главы края в 2013 году — 29,68% избирателей.

По данным крайизбиркома, всего в Хабаровском крае около 979 тысяч избирателей, 785 избирательных участков.

Возможные нарушения

Ранее штабы обоих кандидатов подали в избирком жалобы на нарушения во время голосования. Команда Фургала подала 10 жалоб, а штаб Шпорта — 14.

Кроме того, избирком края заявил о жалобах на незаконную агитацию в пользу Фургала в "день тишины". На заседании рабочей группы региональной избирательной комиссии утром в воскресенье материалы признали агитационными, было рекомендовано вынести Фургалу предупреждение или возбудить административное дело. Часть обращений направили в полицию.