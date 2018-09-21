Александр Усс в пятницу вступит в должность главы Красноярского края

Итоги единого дня голосования в 2018 году (519)

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Красноярского края Александра Усса состоится в пятницу, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

В ходе выборов в единый день голосования 9 сентября Усс набрал 60,19% голосов, Егор Бондаренко (ЛДПР) — 23,34% голосов, Александр Лымпио ("Справедливая Россия") — 12,32% голосов. Явка составила 28,94%.

"Сегодня состоится процедура вступления в должность. Александр Викторович принесет клятву и официально займет пост главы Красноярского края", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, торжественная церемония пройдет в Большом концертном зале. Приглашены депутаты краевого парламента, почетные граждане города и края, представители общественных организаций и предприятий.