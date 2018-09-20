Мособлдума утвердила кандидатуры на новые посты в правительстве Подмосковья

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московская областная Дума утвердила представленные губернатором области кандидатуры на новые посты в правительстве Подмосковья, должность первого вице-губернатора области займет Ильдар Габдрахманов.

Ранее Московская областная Дума внесла поправки в ряд региональных законов, в соответствии с которыми в Подмосковье появится должность первого вице-губернатора и вице-губернатора – руководителя администрации главы области.

По результатам голосования на заседании Мособлдумы, на пост вице-губернатора Подмосковья назначена Наталья Виртуозова, должность руководителя администрации правительства региона займёт Михаил Кузнецов, на пост первого заместителя председателя правительства назначена Ольга Забралова, а заместителями председателя правительства стали Игорь Тресков, Максим Фомин, Денис Буцаев, Александр Чупраков и Мария Нагорная.

Кроме того, на пост заместителя председателя правительства региона — министра экологии и природопользования назначен Дмитрий Куракин, который ранее возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны России.