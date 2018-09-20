Жириновский предложил не допускать кандидатов из второго тура к перевыборам

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить правила проведения выборов, запретив участвовать в перевыборах тем же кандидатам, что и во втором туре.

"Мы согласны с тем, что в Приморье состоятся перевыборы. Как раз там много спорных моментов и злоупотребления с обеих сторон. Но мы бы ещё ужесточили закон. Сделать — те, кто вышел во второй тур, больше в выборах не участвует", — сказал Жириновский журналистам.

При этом он подчеркнул, что на грядущих выборах в Хабаровском крае, где во втором туре будет участвовать кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, партия не намерена снижать свою активность.

"Мы официально заявляем: мы участвуем во втором туре и не снижаем свою активность. И ни о каких должностях ни с кем мы переговоров не ведем", — заявил Жириновский.

В первом туре выборов губернатора действующий глава края единоросс Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив 0,19% депутату Госдумы от ЛДПР Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября.

В другом дальневосточном регионе — Приморье — кандидаты в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы края Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию ЦИК по проведению в Приморье новых выборов.