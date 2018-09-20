В крайизбирком Приморья поступило более 200 жалоб на нарушения на выборах

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Более 200 жалоб на нарушения на выборах губернатора Приморья поступило к настоящему моменту в краевой избирком, сообщил в четверг представитель этой организации на заседании комиссии, где будут рассматривать вопрос отмены итогов выборов.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ и избирком Приморского края получили свыше 70 жалоб от кандидатов на губернаторское кресло Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко, которые при небольшом разрыве в голосах избирателей обвинили друг друга в фальсификациях. ЦИК рекомендовал отменить итоги выборов. Крайизбирком вынесет решение по этому поводу в четверг. Оба участника второго тура губернаторской гонки обещают сразу после этого объявить о своих намерениях бороться за должность главы Приморья.

"Всего более 200 жалоб поступило, из них 115, связанных с подкупом", — сказал представитель избиркома.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.