Рябков назвал развитие ракетной программы суверенным правом Ирана

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва считает, что развитие иранской ракетной программы — это суверенное право Тегерана, и все возникающие в связи с этим вопросы должны решаться без давления, тем более военного, за столом переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы выступали и будем всегда выступать за решение любых проблем, которые возникают в межгосударственных отношениях и в диалоге по острым вопросам, через переговоры и через выход на соответствующие договоренности. С этой точки зрения, разумеется, то, как смотрится ситуация применительно к СВПД по иранской ядерной программе и другим проблемам, которые наши американские коллеги вписывают в контекст СВПД и поведения Ирана, привлекает наше повышенное внимание", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что в Москве считают развитие иранской ракетной программы "суверенным правом иранской стороны". "Это способ обеспечения интересов безопасности данного государства",- добавил Рябков.

При этом у других участников международного сообщества, "включая США и некоторых союзников США", в том числе в Европе и за ее пределами, "могут быть другие взгляды на этот счет", добавил высокопоставленный российский дипломат.

"Если стороны проявят готовность обсуждать эту тематику за столом переговоров, мы отнесемся к этому, разумеется, без предубеждений, о чем мы говорили и раньше, когда с похожими идеями выступила, в частности, французская сторона. Но мы знаем одно, что попытки оказывать давление — политическое, экономическое, тем более военное — результата не дадут. И любая договоренность — это баланс компромиссов, баланс уступок, причем взаимных уступок, из этого надо исходить тем, кто предлагает разного рода варианты в данной сфере",- отметил Рябков.

"Но еще раз подчеркиваю, что в конечном итоге вопрос в политической воле и в готовности всех сторон, включая иранскую, обсуждать это именно в переговорном ключе. Россия со своей стороны при необходимости будет готова вносить в эту работу должный конструктивный вклад",- резюмировал замглавы МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Одной из причин выхода в Вашингтоне назвали то, что Тегеран продолжает развивать свою ракетную программу. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены теперь уже "пятерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.