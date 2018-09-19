Рябков назвал развитие ракетной программы суверенным правом Ирана

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Москва считает, что развитие иранской ракетной программы — это суверенное право Тегерана, и все возникающие в связи с этим вопросы должны решаться без давления, тем более военного, за столом переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы выступали и будем всегда выступать за решение любых проблем, которые возникают в межгосударственных отношениях и в диалоге по острым вопросам, через переговоры и через выход на соответствующие договоренности. С этой точки зрения, разумеется, то, как смотрится ситуация применительно к СВПД по иранской ядерной программе и другим проблемам, которые наши американские коллеги вписывают в контекст СВПД и поведения Ирана, привлекает наше повышенное внимание", — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что в Москве считают развитие иранской ракетной программы "суверенным правом иранской стороны". "Это способ обеспечения интересов безопасности данного государства",- добавил Рябков.
При этом у других участников международного сообщества, "включая США и некоторых союзников США", в том числе в Европе и за ее пределами, "могут быть другие взгляды на этот счет", добавил высокопоставленный российский дипломат.
"Но еще раз подчеркиваю, что в конечном итоге вопрос в политической воле и в готовности всех сторон, включая иранскую, обсуждать это именно в переговорном ключе. Россия со своей стороны при необходимости будет готова вносить в эту работу должный конструктивный вклад",- резюмировал замглавы МИД РФ.
Остальные члены теперь уже "пятерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.