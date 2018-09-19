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Политика

Памфилова эмоционально рассказала о выборах в Приморье

Сюжет:
Выборы губернатора Приморья (128)
(обновлено: 20:28 19.09.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ. 27 июля 2018. Архивное фотоПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ. 27 июля 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала ситуацию с выборами главы Приморья "обидной" и "ударом под дых".

Работа информационного центра ЦИК РФ. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В ЦИК поступило более 70 жалоб от кандидатов в губернаторы Приморья
Она посетовала, что весь объем проделанной членами ЦИК работы просто "взяли <…> и перечеркнули".

В СМИ появилась информация, что глава Центризбиркома после заседания прослезилась. В пресс-службе ЦИК эту информацию не подтвердили, но отметили, что Памфилова сильно переживает за то дело, которым занимается, и близко к сердцу воспринимает рабочие проблемы.

Новые выборы могут пройти 16 декабря

Выборы главы Приморья, в случае признания результатов прошедших выборов недействительными, должны пройти не позднее, чем через три месяца, это будет новая кампания, а не "третий тур", сообщила РИА Новости секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. 4 июля 2018, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Тарасенко не стоит участвовать в выборах, считает эксперт
Решение об отмене результатов выборов Приморский избирком может принять на заседании 20 сентября.

"Комиссия — это коллегиальный орган, будем обсуждать и принимать решение. Комиссия состоит из 14 членов", — сказала секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Ранее ЦИК рекомендовал краевой комиссии признать результаты досрочных выборов главы региона недействительными, об этом сообщила Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что Центральная избирательная комиссия изучила и "тщательно проанализировала" целый ряд факторов, информация о возможных нарушениях будет направлена в правоохранительные органы.

В частности, в ходе заседания ЦИК Памфилова указала, что в ходе второго тура выборов губернатора Приморья зафиксировали случаи подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросы бюллетеней, изменение данных в итоговых протоколах.

Выборы губернатора Приморья

Участники митинга в поддержку кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Адрея Ищенко у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КПРФ настаивает на тщательном расследовании "драмы" на выборах в Приморье
Врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") и его соперник от КПРФ Андрей Ищенко обвинили друг друга в нарушениях во втором туре выборов главы края. После публикации первых итогов единоросс обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в семь процентов лидировал Ищенко. По итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

В ЦИК сообщили, что в случае назначения новых выборов оба кандидата смогут принять в них участие, никаких ограничений нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил журналистам, что временно исполняющим обязанности губернатора остается Андрей Тарасенко, информации о кадровых изменениях ни со стороны Тарасенко, ни со стороны президента не поступало.

Представитель врио губернатора Елена Бурмистрова сообщила, что все заявления относительно сложившейся ситуации и участия в возможных новых выборах Андрей Тарасенко примет после заседания краевой избирательной комиссии.

В штабе Андрея Ищенко также уточнили, что решение кандидата озвучат после оглашения вердикта избиркома.

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