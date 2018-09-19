Памфилова эмоционально рассказала о выборах в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала ситуацию с выборами главы Приморья "обидной" и "ударом под дых".

Она посетовала, что весь объем проделанной членами ЦИК работы просто "взяли <…> и перечеркнули".

В СМИ появилась информация, что глава Центризбиркома после заседания прослезилась. В пресс-службе ЦИК эту информацию не подтвердили, но отметили, что Памфилова сильно переживает за то дело, которым занимается, и близко к сердцу воспринимает рабочие проблемы.

Новые выборы могут пройти 16 декабря

Выборы главы Приморья, в случае признания результатов прошедших выборов недействительными, должны пройти не позднее, чем через три месяца, это будет новая кампания, а не "третий тур", сообщила РИА Новости секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

Решение об отмене результатов выборов Приморский избирком может принять на заседании 20 сентября.

"Комиссия — это коллегиальный орган, будем обсуждать и принимать решение. Комиссия состоит из 14 членов", — сказала секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Ранее ЦИК рекомендовал краевой комиссии признать результаты досрочных выборов главы региона недействительными, об этом сообщила Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что Центральная избирательная комиссия изучила и "тщательно проанализировала" целый ряд факторов, информация о возможных нарушениях будет направлена в правоохранительные органы.

В частности, в ходе заседания ЦИК Памфилова указала, что в ходе второго тура выборов губернатора Приморья зафиксировали случаи подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросы бюллетеней, изменение данных в итоговых протоколах.

Выборы губернатора Приморья

Врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") и его соперник от КПРФ Андрей Ищенко обвинили друг друга в нарушениях во втором туре выборов главы края. После публикации первых итогов единоросс обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в семь процентов лидировал Ищенко. По итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

В ЦИК сообщили, что в случае назначения новых выборов оба кандидата смогут принять в них участие, никаких ограничений нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил журналистам, что временно исполняющим обязанности губернатора остается Андрей Тарасенко, информации о кадровых изменениях ни со стороны Тарасенко, ни со стороны президента не поступало.

Представитель врио губернатора Елена Бурмистрова сообщила, что все заявления относительно сложившейся ситуации и участия в возможных новых выборах Андрей Тарасенко примет после заседания краевой избирательной комиссии.

В штабе Андрея Ищенко также уточнили, что решение кандидата озвучат после оглашения вердикта избиркома.