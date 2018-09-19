В пресс-службе Трутнева раскритиковали слова Зюганова о выборах в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В пресс-службе полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева назвали абсурдом предположение КПРФ о том, что Трутнев мог дать указание провести нечестные выборы в Приморье.
"Это абсурдный вопрос. Никто, ни сам Юрий Петрович, ни кто-либо из сотрудников аппарата полпредства, не мог давать подобных указаний, поскольку это идет вразрез с законодательством Российской Федерации", — заявил РИА Новости пресс-секретарь Трутнева Тимур Чернышев.
ЦИК России на заседании в среду принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.