В пресс-службе Трутнева раскритиковали слова Зюганова о выборах в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В пресс-службе полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева назвали абсурдом предположение КПРФ о том, что Трутнев мог дать указание провести нечестные выборы в Приморье.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил полпреда президента дать официальный ответ на вопрос о том, давал ли он команду фальсифицировать выборы в Приморье.

"Это абсурдный вопрос. Никто, ни сам Юрий Петрович, ни кто-либо из сотрудников аппарата полпредства, не мог давать подобных указаний, поскольку это идет вразрез с законодательством Российской Федерации", — заявил РИА Новости пресс-секретарь Трутнева Тимур Чернышев.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

ЦИК России на заседании в среду принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.