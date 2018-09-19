Избирком Приморья примет решение по выборам губернатора в четверг

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Избирком Приморского края рассмотрит на заседании в четверг рекомендации ЦИК об отмене итогов выборов главы региона, сообщила РИА Новости секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.
"Заседание комиссии избиркома пройдет в четверг в 14.00 (7.00 мск). Комиссия — это коллегиальный орган, будем обсуждать и принимать решение. Комиссия состоит из 14 членов", — сказала Камаева.
Она уточнила, что если комиссия прислушается к рекомендациям ЦИК, то будут назначена новая кампания по выборам губернатора.
Ранее ЦИК России на своем заседании принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.
В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.