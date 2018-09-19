Собянин назначил Ефимова заммэра по экономике, Ракову — по соцполитике

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил заместителем мэра по экономике Владимира Ефимова, который возглавлял департамент по экономической политике, вице-мэром по социальной политике стала Анастасия Ракова, которая ранее руководила аппаратом мэра и правительства Москвы.

"Из новых лиц – заместитель по экономике Ефимов Владимир Владимирович. Молодой современный способный человек, ранее работал руководителем департамента", — написал Собянин в своем личном блоге.

Заниматься вопросами социальной политики, как написал мэр, будет Анастасия Ракова.

"Хуснуллин Марат Шакирзянович, Горбенко Александр Николаевич, Бирюков Петр Павлович, Ликсутов Максим Станиславович сохраняют свои основные направления деятельности", — добавил мэр.

Собянин отметил, что занимавший пост заммэра Леонид Печатников переходит на другую работу. "Человек он практический, замечательный доктор, и чиновничья работа ему была не совсем по душе, о чем он не раз мне говорил. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в правительстве Москвы", — написал столичный мэр.

По словам мэра, Печатников "сделал для здравоохранения города очень много". "Прошли самые сложные и порой очень болезненные, но необходимые изменения. В результате отрасль стала экономически более устойчивой и лучше мотивированной на клиентов. Структурные изменения позволили создать мощные многофункциональные клиники. Я очень благодарен Леониду Михайловичу и надеюсь, что он останется хотя бы моим советником", — заявил Собянин.