Кремль поддержал позицию ЦИК по ситуации с выборами в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По-прежнему, внимательно следим за тем, как развиваются события вокруг состоявшихся выборов в Приморье", — сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что ранее Владимир Путин неоднократно высказывался, что "для него важнее не поддержанный кандидат, а чистота, прозрачность и справедливость выборов". "Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов. Президент это говорил и в отношении парламентских выборов, и в отношении президентских выборов, и в отношении региональных выборов", — сказал Песков.
"То, что сейчас мы видим, как развивается ситуация, судя по заявлениям ЦИК, заявлениям, которые идут из Владивостока, безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин, и на чем он, собственно, всегда настаивал, поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", — подчеркнул он.
В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.