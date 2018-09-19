Кремль поддержал позицию ЦИК по ситуации с выборами в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК России рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными.

"По-прежнему, внимательно следим за тем, как развиваются события вокруг состоявшихся выборов в Приморье", — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что ранее Владимир Путин неоднократно высказывался, что "для него важнее не поддержанный кандидат, а чистота, прозрачность и справедливость выборов". "Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов. Президент это говорил и в отношении парламентских выборов, и в отношении президентских выборов, и в отношении региональных выборов", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что на встрече с избранными главами регионов во вторник Путин говорил о необходимости учета точек зрения всех людей. "Это тоже константа с точки зрения позиции президента", — отметил Песков.

"То, что сейчас мы видим, как развивается ситуация, судя по заявлениям ЦИК, заявлениям, которые идут из Владивостока, безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин, и на чем он, собственно, всегда настаивал, поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", — подчеркнул он.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.