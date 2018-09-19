Тарасенко заявил о намерении участвовать в выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко заявил о намерении участвовать в третьем туре выборов губернатора региона.

В ходе митинга во Владивостоке Тарасенко заявил, что он пока не знает, будет ли участвовать в третьем туре выборов после того, как Центризбирком рекомендовал отменить результаты второго тура. "Я вот честно хочу сказать, не знаю, на третий тур пойду, не пойду… Давайте еще раз подумаю", — заявил он.

Однако позже врио главы региона отметил, что "надо идти на третий тур". "Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти", — сказал Тарасенко.

По его словам, первый тур выборов показал честные результаты, во втором губернатора выбрало то же количество населения — 48%. "Нужно выборы отменять. Как я буду в глаза смотреть людям и объяснять, что меня там кто-то обвинил или что-то рассказал? Я не сдаюсь, я просто говорю, что сегодня надо делать правильно все. Должно быть честно, порядочно и правильно", — отметил он.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК России рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными.

В его штабе отметили, что проверка ЦИК еще продолжается, и от борьбы за пост губернатора не отказываются. "Проверка еще идет, она в самом начале. Это рекомендация ЦИК, а не итоговое решение. Решение примет избирком. Поэтому преждевременно говорить о том, что мы отказываемся от борьбы", — сказал РИА Новости представитель штаба Тарасенко.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.