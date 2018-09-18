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Политика

Собянин отправил в отставку правительство Москвы

(обновлено: 17:23 18.09.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкИзбранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должностьИзбранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке столичного правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собянин пообещал учесть все наказы, собранные во время выборной кампании

Члены городского правительства продолжат выполнять обязанности до формирования нового состава администрации.

Также Собянин освободил от замещаемых должностей префектов административных округов, руководителей органов исполнительной власти и возложил на них осуществение полномочий по ранее замещаемым должностям.

Инаугурация мэра

Кроме того, на официальном портале мэра опубликован указ о вступлении Собянина в должность мэра. Ранее в парке "Зарядье" прошла инаугурация с участием президента Владимира Путина.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Путин уверен, что Собянин продолжит эффективно работать во благо Москвы

Выборы столичного градоначальника прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

В первый раз Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, проработавший на должности столичного градоначальника 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Проработав около двух с половиной лет, в июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы в сентябре принять участие в прямых выборах мэра.

Инаугурация мэра Москвы Сергея Собянина
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИнаугурация состоялась в концертном зале "Зарядье".Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Инаугурация состоялась в концертном зале "Зарядье".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИзбранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Избранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНа церемонии присутствовал президент Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На церемонии присутствовал президент Владимир Путин.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлава государства пожелал команде мэра успеха и выразил уверенность в том, что Собянин и дальше будет работать во благо столицы.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Алексей Филиппов
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Глава государства пожелал команде мэра успеха и выразил уверенность в том, что Собянин и дальше будет работать во благо столицы.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПо словам президента, москвичи оценили умение градоначальника работать с большой отдачей, выполнять обещания и держать слово.Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
По словам президента, москвичи оценили умение градоначальника работать с большой отдачей, выполнять обещания и держать слово.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин отметил, что облик и атмосфера Москвы за последние годы изменились, город стал более гостеприимным и уютным.Церемония официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин отметил, что облик и атмосфера Москвы за последние годы изменились, город стал более гостеприимным и уютным.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСергей Собянин пообещал учесть все наказы горожан, собранные в ходе выборной кампании, включая идеи соперников.Военнослужащий почетного караула перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сергей Собянин пообещал учесть все наказы горожан, собранные в ходе выборной кампании, включая идеи соперников.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНесмотря на то, что многое в городе сделано, осталось много нерешенных задач, а значит, в ближайшие годы предстоит проделать большую работу, подчеркнул Сергей Собянин.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Несмотря на то, что многое в городе сделано, осталось много нерешенных задач, а значит, в ближайшие годы предстоит проделать большую работу, подчеркнул Сергей Собянин.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМэр поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и работников своего избирательного штаба за их работу во время предвыборной кампании.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Мэр поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и работников своего избирательного штаба за их работу во время предвыборной кампании.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВыборы прошли в Москве 9 сентября. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Выборы прошли в Москве 9 сентября. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года. В июне 2013-го он досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и победил на них.Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года. В июне 2013-го он досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и победил на них.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСергей Собянин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы.Избранный мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы.
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