Собянин отправил в отставку правительство Москвы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке столичного правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Члены городского правительства продолжат выполнять обязанности до формирования нового состава администрации.

Также Собянин освободил от замещаемых должностей префектов административных округов, руководителей органов исполнительной власти и возложил на них осуществение полномочий по ранее замещаемым должностям.

Инаугурация мэра

Кроме того, на официальном портале мэра опубликован указ о вступлении Собянина в должность мэра. Ранее в парке "Зарядье" прошла инаугурация с участием президента Владимира Путина.

Выборы столичного градоначальника прошли 9 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

В первый раз Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, проработавший на должности столичного градоначальника 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Проработав около двух с половиной лет, в июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы в сентябре принять участие в прямых выборах мэра.