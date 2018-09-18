Кремль возложил на Киев ответственность за пробуксовку Минских соглашений

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только в результате выполнения минских договоренностей, в настоящее время пробуксовка с имплементацией документа происходит по вине Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Урегулирование на юго-востоке Украины может совершиться только в результате имплементации минских договоренностей. Все страны сходятся во мнении относительно безальтернативности этого документа и ориентируются на то, что документ должен быть выполнен. Пробуксовка с выполнением документа происходит по вине Киева", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать возможность "полного восстановления территориальной целостности Украины до 2014 года", о чем на форуме ЕС заявили украинские политики, Песков заявил, что "никакой части Крыма не существует и существовать не может".