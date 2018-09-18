ЦИК получил жалобы от кандидатов в губернаторы Приморья

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российский Центризбирком получил жалобы от кандидатов в губернаторы Приморского края относительного состоявшегося в регионе в воскресенье второго тура выборов, сейчас идет процесс их рассмотрения, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% протоколов участковых избирательных комиссий, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов избирателей, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.
До этого кандидаты в губернаторы Приморья обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.
Глава ЦИК призвала участников второго тура представить фактические материалы по возможным нарушениям, о которых те заявляют в медийном пространстве. Памфилова заявила, что комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.