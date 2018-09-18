ЦИК получил жалобы от кандидатов в губернаторы Приморья

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российский Центризбирком получил жалобы от кандидатов в губернаторы Приморского края относительного состоявшегося в регионе в воскресенье второго тура выборов, сейчас идет процесс их рассмотрения, сообщила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Жалобы поступили от всех кандидатов, все жалобы сейчас тщательно рассматриваем", — сказала Памфилова во вторник.

Ранее на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% протоколов участковых избирательных комиссий, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов избирателей, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

До этого кандидаты в губернаторы Приморья обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны или не признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.

Глава ЦИК призвала участников второго тура представить фактические материалы по возможным нарушениям, о которых те заявляют в медийном пространстве. Памфилова заявила, что комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.