В Приморье избирком получил более 80 жалоб по выборам главы региона

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Краевой избирком Приморья получил уже более 80 жалоб на возможные нарушения на выборах главы региона, сообщает администрация края.

"Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября. Об этом сообщила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева. По ее словам, жалобы поступают с разных территорий края", — говорится в сообщении.

Ранее Камаева говорила журналистам, о том, что получено "несколько десятков жалоб… и с той, и с другой стороны".

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.