Во Владивостоке на 13 участках отменили итоги выборов главы Приморья

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила итоги выборов губернатора Приморья по 13 участковым комиссиям, сообщили РИА Новости во вторник в ТИК.

Ранее в краевом избиркоме сообщали, что еще не подведены итоги голосования по двум территориям — по Советскому району и Находке. Накануне в комиссии отмечали, что по Советскому району не сданы результаты по 13 участкам.

"Да", — ответил представитель ТИК на вопрос, действительно ли были отменены итоги по 13 участкам.

Как сообщил РИА Новости член ТИК по Советскому району с правом совещательного голоса Сергей Иванович, до сегодняшнего дня данные по этим 13 участкам не вводились.

"Председатель краевого избиркома Татьяна Гладких отдала указание проверить данные по 13 участкам, сегодня на заседании ТИК было решено отменить итоги по ним", — сказал Иванович.

Комментарием краевого избиркома РИА Новости пока не располагает.

По информации на сайте краевого избиркома, согласно уже переданным результатам на участках в Советском районе лидирует Андрей Ищенко с 57,69% голосов. Андрей Тарасенко набрал 40,27%.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.