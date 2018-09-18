Фургал принял предложение Шпорта о работе в правительстве Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 18 сен — РИА Новости. Соперник действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта во втором туре выборов главы региона Сергей Фургал принял предложение о работе в краевом правительстве.

По итогам голосования 9 сентября действующий губернатор единоросс Шпорт получил 35,62% голосов, 0,19% уступив депутату Госдумы от ЛДПР Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября. Во вторник Шпорт в видеообращении, показанном по телевизору в рамках отведенного на дебаты времени, предложил Фургалу перейти на работу в правительство края на должность первого заместителя губернатора.

"Сегодня я услышал предложение Вячеслава Ивановича Шпорта. Что хотелось бы сказать: я никогда не гнался за большими погонами, для меня не является важным должность, для меня является важным возможность выполнить ту задачу и те обещания, которые я вам давал. Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей края", — сказал Фургал в своем видеообращении Фургал.