Токио нужно время на ответ на предложение о мирном договоре, заявил Песков

ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Японии понадобиться время на формулирование позиций по предложению президента РФ Владимира Путина о заключении мирного договора без условий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке на пленарной сессии с участием премьера Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Ранее в пятницу Абэ заявил о готовности провести встречу с Путиным в ноябре-декабре этого года, однако не уточнил ни предполагаемых дат, ни возможного места проведения подобного саммита.

"Путин сам обозначил, что это решение было принято им – идея, которая сформировалась по ходу выступления, по ходу панельной дискуссии. Действительно, сам господин Абэ не отреагировал, отреагировал Токио, дипломаты на это. Понятно, что такие инициативы в таких сложных материях, которые, безусловно, имеют не только внешнеполитический угол, а во многом имеют внутриполитический, тем более в Японии. Формулирование позиций на такую инициативу займет время и это вполне объяснимо и нормально", — сказал Песков.

По его словам, идея Путина перекликается с пониманием ситуации со стороны Абэ. "Японская сторона инициировала путь совместных проектов, чтобы за счет интенсификации экономического сотрудничества повысить уровень взаимного доверия, что в итоге должно позволить выйти на подписание мирного договора. Путин говорит об этом же", — сказал пресс-секретарь.

Он считает, что это понимание является хорошей предпосылкой для хороших надежд, но тактически есть нюансы. "Диалог будет продолжен", — отметил он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.