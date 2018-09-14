Медведев и премьер Белоруссии обсудили повестку предстоящей встречи

МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Премьеры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили по телефону повестку встречи, которая запланирована на следующей неделе, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.

"По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы.

По его словам, стороны выразили готовность к конструктивному диалогу.

По информации пресс-службы, также Румас поздравил Медведева с днем рождения и пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.

Как ожидается, 21 сентября в России пройдет встреча глав государств и правительств РФ и Белоруссии, в ней также примут участие вице-премьеры.

Ранее пресс-служба белорусского лидера сообщила, что президенты стран Александр Лукашенко и Владимир Путин предварительно договорились встретиться 21 сентября. В переговорах примут участие премьер-министры, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов.

Румас ранее сообщил, что в рамках подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне 21 сентября проходят контакты глав правительств двух стран и их заместителей, после 15 сентября ожидаются конкретные договоренности по урегулированию споров в агропромышленном комплексе и нефтегазовой сфере.